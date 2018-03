Transbord s'acomiada

Ja fa dies que corre la brama i els propietaris confirmen la notícia: Transbord, la veterana i emblemàtica botiga de discos de l’avinguda Meritxell, tanca les portes. Un altre referent cultural que s’acomiada; en aquest cas, una víctima més dels nous hàbits de consum.

Tanca Transbord?! Ostres, quin greu! M’hi he deixat fortunes allà!” La reacció és de l’escriptor, músic i melòman Albert Villaró. Reacció molt similar, d’altra banda, a d’altres reconeguts consumidors de música que, admeten en alguns casos, ells mateixos han acabat deixant-se arrossegar per les noves tecnologies i tot el que han suposat per a la indústria musical.

La botiga ubicada a la capital –que previsiblement abaixarà la persiana a final del mes d’abril– s’ha convertit al llarg de moltes dècades en tot un referent per als aficionats a la música. Gent com el pianista Josep Maria Escribano –director artístic de la

