Les últimes paraules de Fabra

La peripècia l’ha explicat Jordi Mir, biògraf de Pompeu Fabra, mil i un cops, la de l’insigne lingüista viatjant penosament cap Andorra l’any 1947, amb 79 anys, mogut pel desig de deixar testament en la llengua a la qual havia dedicat la vida.

Explicada moltes vegades (tot i que encara no de coneixement general) la història torna a sortir a la palestra ara que el ministeri de Cultura programa una exposició on exhibirà per primer cop el document íntegre, el testament que Fabra va signar el 27 de novembre del 1947, uns mesos abans de la seva mort, el desembre del 1948. Un text que recull les últimes voluntats del lingüista i que fins al moment s’ha mantingut inèdit, excepte algunes pinzellades desvelades per investigadors com Mir, als arxius de la Cambra de Notaris d’Andorra, en espera dels cent anys que necessiten aquest