'Félix', la sèrie de Cesc Gay rodada a Andorra, competeix al primer festival Canneseries

Félix, la sèrie de Movistar rodada a Andorra per Cesc Gay, ha estat seleccionada per competir a la secció oficial de la que serà la primera edició del festival Canneseries (Cannes Internacional Series Festival) que se celebrarà del 7 a l’11 d’abril a la localitat costanera francesa. Al certamen s’hi presentaran sèries d’arreu del món, amb productes facturats a Bèlgica, Alemanya, Israel, Itàlia, Mèxic, Noruega, Corea del Sud i els Estats Units.

Félix és una ficció que té com a protagonista Leonardo Sbaraglia. Amb ell comparteixen repartiment actors com Ginés García Millán o Pere Arquillué, a banda de la pràcticament debutant