“Gràcies a Ketama el flamenc no es queda per a quatre senyorets”

Recull l’herència de la mítica formació i continua el seu llegat, ja amb tres discos en solitari. el més recent, ‘Obras son amores’, el presentarà divendres a l’Auditori Nacional

Ketama va formar part de la programació de l’Auditori Nacional el 2003. Quinze anys més tard Antonio Carmona, que intenta mantenir viva aquella flama, hi torna. Divendres presentarà el tercer disc en solitari, Obras son amores, en el marc de la temporada organitzada pel ministeri de Cultura.



Quasi un debut. Què sentirem?

Bé, sempre que vens amb un disc nou és un debut perquè és una primícia. Hi haurà una mica de tot, dels tres meus, des de Vengo venenoso, que vaig fer amb Gustavo Santaolalla, que sabeu que és com el Quincy Jones llatí. També alguns temes de Ketama i un