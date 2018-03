Salòria dedica un llibre als castells de l'Alt Urgell

Actualitzada 18/03/2018 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell acollirà dimarts (19.30 hores) la presentació del llibre Els castells de la vall de la Vansa i Tuixent, d’Enric Bech, publicat per l’alturgellenca Edicions Salòria. L’acte comptarà amb la participació de l’autor de l’estudi, que estarà acompanyat per Jesús Fierro, president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i Oliver Vergés, representant del segell.

Els castells de la vall de la Vansa i Tuixent és un estudi sobre les fortificacions d’aquesta vall centrat en tres grans eixos: la construcció de les primeres fortificacions, el paper que van desenvolupar en els conflictes feudals de l’edat mitjana i la importància del procés de feudalització en la gènesi d’aquestes construccions. Analitza per què hi havia tants castells en època medieval a la vall de la Vansa i Tuixent; quin paper van jugar aquestes fortificacions en les lluites entre la noblesa feudal i el bisbat d’Urgell, i quina relació hi ha entre el feudalisme i la construcció de castells. Bech explica l’evolució de les fortificacions d’aquest territori de l’antic comtat d’Urgell i les transformacions socials que en van permetre la construcció.

L’autor és llicenciat en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona. La història sempre ha estat una de les seves passions i, des de la seva jubilació, s’ha dedicat a investigar per escriure aquest llibre. També és soci de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell.