Experiment a quatre cordes

Jornada de novetats, la que proposa el Harlem: debuta el col·lectiu artístic Print this Valley amb una primera exposició i el baixista Miquel Mañez, amb un experiment musical que gira al voltant del baix “i a veure què en surt”, perquè, adverteix, tot serà improvisació, el que li vingui de gust tocar en el moment. “Aquí hi ha la motivació personal de cadascú, el que dona sentit a la vida i ajuda a matar l’avorriment”, diu un músic format per un altre baixista del país, Greg Aguiló, també aficionat als experiments (havia pres part en aquell grup de baixos que va ser Acrobass).

El baix, recorda, no és un instrument que s’acostumi a considerar solista “segons les concepcions estàndard”, diu: “No és tant de showman com ho pot ser la guitarra.” Però a ell això el motiva, assegura, especialment perquè el manté allunyat d’estereotips i etiquetes, “encara que sé que són molt útils per exemple per a les revistes” musicals. Per això també troba problemes per descriure la música que oferirà avui al Harlem. “En realitat des que vaig començar a estudiar el baix elèctric he passat per moltes etapes, d’estar enganxat al metal a trobar-me ara amb l’electrònica”, explica. Així que totes les influències se sentiran en aquesta proposta d’improvisació, “que penso que començarà amb un so més d’ambient, més tranquil, per anar sumant capes i capes de so”.

Mañez, nascut a València el 1992 però establert des de petit a Andorra i informàtic de formació i professió, diu que no es planteja la música com una opció vital. De moment, el que ha fet és aprofitar la invitació de Filipe Baldaia (Dead Flag): també músic i dissenyador gràfic, és un dels impulsors de Print this Valley Collective, el grup artístic que avui es presenta. Amb ell, la il·lustradora Carol Garrido (que signa els treballs com Carrie On Art) i Chingolo Art, que exhibiran els seus treballs.