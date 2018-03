El col·lectiu artístic Print This Valley debuta demà amb una exposició al club Harlem

Dissabte el club Harlem serà escenari de la presentació del grup artístic Print This Valley Collective, impulsat per joves creadors del país que volen crear sinergies per mostrar les seves activitats. Durant la jornada el local exhibirà les obres dels creadors –treballen especialment en l’àmbit de la il·lustració i l’animació– i completarà la proposta un concert en directe de rock experimental de Miguel Mañez.

El col·lectiu està impulsat per la il·lustradora Carol Garrido (Car­rie On Art), juntament amb els creadors de Dead Flag Studios, un projecte d’on van sortir, per exemple, videoclips d’animació per a l’últim àlbum de la banda de