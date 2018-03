25 anys i una nit (heroica)

Ha de fer falta certa dosi d’heroïcitat per mantenir l’espurna durant 25 anys d’una orquestra quan la cultura no és prioritària diguin el que diguin els discursos oficials. I es necessita certa dosi d’heroïcitat per encarregar obres d’estrena. I, a sobre, omplir.

Ple estava la nit de dimarts l’Auditori Nacional (autoritats i compromisos a banda, hi havia molt de públic no captiu) per a una vetllada amb molt per commemorar: a banda de les noces de plata de la Constitució, el quart de segle de l’Orquestra nacional clàssica d’Andorra (ONCA) i els cinquanta anys que els germans Gerard i Lluís Claret fa que són damunt els escenaris. Moltes dates per commemorar i, per fer-ho com correspon, amb estrena absoluta de l’obra encarregada a Salvador Brotons per a l’ocasió: Doble concert per a violí, violoncel i orquestra, Op. 144. L’andorrà. Bé, de fet