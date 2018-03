El Thyssen celebra el primer aniversari amb una jornada de portes obertes

L'accès lliure a l'exposició "Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l'art" serà aquest divendres des de les 10 fins a les 19 hores

Actualitzada 13/03/2018 a les 13:30

Andorra la Vella Redacció / Agències

El museu Carmen Thyssen Andorra ofereix una jornada de portes obertes aquest divendres, 16 de març, per a celebrar el primer any al Principat. Des de les deu del matí fins a les set de la tarda, els assistents podran veure la mostra "Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l'art" de manera gratuïta i obtindran una entrada i una audioguia sense cap tipus de cost per a visitar la pinacoteca.

L'exposició, que es pot visitar fins al 10 de setembre, conté 22 quadres que recorren quatre segles d'art -del segle XVII al segle XX- i conté representants de diferents escoles de la pintura holandesa, italiana, francesa, alemanya, americana i catalana, entre altres. L'any 1887 Gauguin (1848-1903) va pintar ‘Allées et venues’ el 1887 a Martinica, un quadre que ha estat durant molts anys a la casa del matrimoni Thyssen.