“S'ha d'acceptar que la clàssica és per a un públic més petit”

Ha plogut molt des que va trepitjar un escenari del país. Torna per a una cita d’excepció, on celebrarà els 25 anys de la Constitució i l'ONCA, i els 50 que porta sobre els escenaris

Vint anys no són res, diu el tango. Però cinquanta comencen a ser alguna cosa. Sobretot de trajectòria musical. Són els que compleixen enguany els germans Lluís i Gerard Claret. Parlem amb el primer, que ens atén des del que qualifica de “retir daurat” a Boston, on és professor a un dels conservatoris més prestigiosos del món. Dimarts estarà a Andor­ra per actuar al concert que celebrarà els 25 anys de la Constitució i les noces de plata, també, de l’ONCA.



50 anys fan vertigen?

No, la perspectiva és agradable des d’aquí. És clar que han passat tan ràpidament! Han passat moltes