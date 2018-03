El servei de cartografia del Govern té contemplada la imatge del 1948 com la vista aèria més antiga de les Valls d’Andorra, una consideració que ara trenca la troballa realitzada per la Fundació Marcel Chevalier: l’Army Map Service de l’exèrcit nord-americà ja va recollir imatges aèries del país en la missió realitzada entre el 1945 i el 1946.

Els tècnics de la fundació, explica Valentí Turu, van ensopegar amb aquestes imatges –disponibles a la fototeca digital de l’Institut Geogràfic Nacional espanyol– mentre realitzaven la recerca d’imatges per a un projecte de cartografia geomorfològica de la Noguera Ribagorçana: buscaven la topografia original