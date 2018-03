“'L'andorrà' no és per a l'estrena, vull que sigui obra de repertori”

L’ONCA li va encarregar una obra per celebrar els 25 anys de l’orquestra.

Si l’orquestra nacional, l’ONCA, celebra les noces de plata just quan el país commemora els 25 anys de la seva Constitució i dos dels solistes més reputats –Lluís i Gerard Claret– festegen 50 anys de carrera l’esdeveniment hi ha d’estar d’acord. Per això es prepara un concert ben especial per a la nit del 13, a l’Auditori Nacional, i perquè llueixi com cal compten amb Salvador Brotons (Barcelona, 1959), que ha compost per a l’ocasió un Doble concert per a violí, violoncel i orquestra. El seu opus 144, per cert: també ell fa quatre dècades a l’escenari.



Comencem per l’obra: què