“Ens riem de l'altre per formar part del ramat”

L’actriu Itziar Castro es va convertir ahir en protagonista del Festival Ull Nu, on va presentar Pieles. Tota una estrella, pels 20 anys de trajectòria professional i pel nu que acaba de protagonitzar a Harper’s Bazaar, el primer de talla XXL a la revista.



‘Gordofobia’: és horrible.

Sí, però el terme no l’he encu-nyat jo, és cosa de la premsa i s’ha posat de moda.



Això de ficar-se amb els ‘gordos’, amb els ‘cuatro ojos’, els que tartamudegen, no ho hauríem de tenir superat?

Som una societat avançada però que en molts aspectes anem enrere, sobretot en aquesta de l’empatia.



Per què anem enrere.

Des de

(03/03/18 11:10)