Cent anys d'art i 'saudade'

Del romanticisme a l’abstracció passant per d’altres moviments com el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de meitat del segle XIX fins al segle XX.

l Museu del Tabac - Antiga Fàbrica Reig va presentar ahir l’exposició Art a Portugal, una finestra oberta cap a la pintura portuguesa d’entre 1850 i 1960 amb 42 obres d’artistes com Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro. “A Andorra hi ha prop de 13.000 persones d’origen lusità que estan a una gran distància del seu país, a ells i als andorrans volem acostar-los una part de cultura portuguesa i un període d’art que abasta més de cent anys”, va dir Maria de Aires Silveira, comissària de l’exposició i representant del Museu do Chiado.