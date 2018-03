Efervescència a les pantalles

Jove, però no tant. El Festival Ull Nu, a partir d’aquesta edició aparador del cinema emergent, torna a desplegar un sector audiovisual en ebullició permanent. Els creadors el valoren i en molts casos li són fidels. Avui comença la competició de curtmetratges.

ric Rossell signa Synthetic Landscapes, un projecte de videoart que constitueix l’única proposta andorrana que en aquesta cinquena edició del festival ha passat el tall i entra en competició. Cada any, reconeix, la qualitat és més elevada, i per tant es fa més complicat de passar la preselecció. Però benvinguda sigui l’exigència. Rossell va concórrer a bona part de les edicions i en algun cas –amb Naturae Polis, amb Lluís Casahuga– va obtenir un dels premis. En aquesta edició torna a l’experimentació, en aquest cas amb un videoart on les projeccions de formes geomètriques dialoguen amb un entorn orgànic, un