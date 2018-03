An-danda-rà comença ja a perfilar la Sumpta teatral

Un petit tast, el d’ahir, però la Sumpta, el personatge (re)creat per Joan Peruga per protagonitzar Últim estiu a Ordino, va prendre forma corpòria començant així el pas cap a la teatralització

Actualitzada 02/03/2018 a les 07:15

Redacció Andorra la Vella

Un petit tast, el d’ahir, però la Sumpta, el personatge (re)creat per Joan Peruga per protagonitzar Últim estiu a Ordino, va prendre forma corpòria començant així el pas cap a la teatralització. L’obra, de la qual s’inicia tot un reguitzell de propostes per celebrar els 20 anys de la publicació (reedició inclosa, per Editorial Andorra) s’estrenarà en format teatral aquest estiu, un encàrrec de l’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura a la companyia An-danda-rà. Liz Caubet, una de les tres integrants, va llegir ahir uns fragments de la novel·la, en un acte celebrat a la Casa-Museu d’Areny-Plandolit, habitada per la nissaga familiar recreada per Peruga en aquesta novel·la i després a El museu de l’elefant.

Mercè Canals, integrant del grup teatral, va explicar al Diari que tot just comencen la fase de creació del muntatge, una recreació de la història a través de tres personatges.

Els actes del 20è aniversari inclouran també una ruta literària, organitzada pel comú i la traducció de l’obra al francès.

#1 Àngels Codina

(02/03/18 08:39)