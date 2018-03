Un americà i dos russos

De West Side Story, una de les partitures més cèlebres del cinema musical, a un autor rus ignot per aquestes contrades, Reinhold Gliere. El director dels Virtuosos de la Filharmònica de Berlín, Laurentius Dinca –romanès d’origen però que es va integrar a les files de l’orquestra berlinesa el 1984 després de formar-se a Alemanya– ha dissenyat un programa divers per al tercer concert de la Temporada MoraBanc: diumenge a les vuit del vespre (hora modificada per qüestions logístiques, ja que inicialment estava programat a les sis) al Centre de Congressos.

Dinca –que ja coneix el públic andorrà perquè ja havia passat