Gelabert dona per “consolidada” la Biennal malgrat certa desafecció

La ministra considera que el projecte té futur encara que s’ha de millorar la comunicació amb el públic del país

La participació d’Andorra a la Biennal de Venècia ha donat oportunitat a alguns dels artistes que hi van anar de consolidar la seva trajectòria. Ha donat visibilitat internacional a l’art que es fa al país. I cada cop hi ha més gent del país que es desplaça a la ciutat dels canals per veure en persona què representa que Andorra hi sigui. Els tres arguments els va esgrimir la ministra de Cultura, Olga Gelabert, per defensar que el projecte no sols està consolidat, sinó que li augura un futur més enllà d’aquesta cinquena edició que ahir iniciava el camí amb