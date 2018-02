Novel·la negra a la blanca Soldeu

Apassionada de les novel·les d’Agata Christie, confessa, Ludmilla Lacueva segueix l’estela de la gran escriptora de misteri per al debut en la ficció. ‘Mort sota zero’ situa el ter­ritori del crim a un Soldeu elegant i una Andor­ra en tensió entre futur i passat.

Jordi Puig de Castellnou, fill únic del marquès de Fenolleda, és un benestant turista català que es retira una temporadeta a Soldeu, per esquiar i recuperar la pau emocional després d’un sotrac vital. No ho aconseguirà: un dia sent que l’empenyen mentre esquia i, tot i que intenta no donar-hi importància, sí que comença a preocupar-se quan s’assabenta que al mateix hotel on s’allotja s’ha comès un crim. Per intentar resoldre l’assassinat entren en acció el comissari Cerni Llop, un policia que confia en els mètodes que la ciència i la tecnologia actual posen al seu abast, i Climent Masoliver,