La ministra Olga Gelabert lliura les claus dels Tallers d'Art de la Massana als artistes perquè desenvolupin els pròxims cinc mesos l'obra per aspirar a representar a Andorra en la mostra

Blanco i Shangti inicien els projectes per anar a la Biennal de Venècia Philippe Shangti i Martín Blanco reben les claus per començar les obres de la Biennal SFG

Actualitzada 27/02/2018 a les 17:26

Redacció Andorra la Vella

Martín Blanco i Phillippe Shangti han rebut avui de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, les claus dels Tallers d'Art de la Massana on els propers cinc mesos desenvoluparan el projecte de l'obra per aspirar a representar a Andorra a la 58a Biennal d'Art de Venècia. Els dos artistes han de preparar una maqueta i un projecte de producció que inclogui el calendari de treball de l'execució de l'obra, la metodologia de la construcció, els materials emprats, els agents externs necessaris per al muntatge de l'obra i un pressupost de producció, segons ha informat el Govern.

L'elecció de l'obra que representarà el Principat es coneixerà a finals de juliol i aleshores l'artista disposarà de sis mesos per fer l'obra. El dibuixant i artista digital Martín Blanco ocuparà un dels tallers i el fotògraf i escultor Philippe Shangti treballarà al seu estudi i els espais que queden lliures s'inclouran al projecte de residència d'artistes que s'està enllestint i que es preveu estigui acabat al març. Blanco i Shangti rebran mil euros de Cultura per preparar el projecte artístic.