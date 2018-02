“Això ho vaig escriure jo? Però si la Sumpta està en aquestes pàgines!”

Editorial Andorra reedita ‘Últim estiu a Ordino’ quan fa vint anys de l’aparició, amb el premi Fiter i Rossell.

Vint anys fa ja d’aquell Últim estiu a Ordino i Joan Peruga, en complicitat amb Editorial Andorra, volen recuperar una novel·la que, encara que exhaurides les dues edicions i la reimpressió fetes per Columna, segueix viva i cuejant. A banda, el relat (premiat amb el Fiter i Rossell) veurà també la llum en castellà. Es presenta l’1 de març.



Per què aquesta reedició?

Ja el 2014 Editorial Andorra va fer una edició conjunta d’El museu de l’elefant i Últim estiu a Ordino, il·lustrades per un bon company de ruta com ho és Sergi Mas, que es va esgotar sense ni tan sols