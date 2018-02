Actualitzada 24/02/2018 a les 07:11

La biblioteca comunal d’Encamp proposa aquest matí a partir de les onze un contacontes en anglès adreçat a infants a partir dels tres anys, una activitat que anirà a càrrec de Kids&Us Andorra. El conte escollit en aquesta ocasió és There's no Place Like Space, que narra la història d’una nena que somia ser astronauta per poder viatjar per l’espai.