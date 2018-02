Actualitzada 23/02/2018 a les 06:48

La Fundació ONCA informa que s’han exhaurit les entrades per al primer concert familiar d’aquesta temporada, A cau d’orella, que dissabte posarà sobre l’escenari del Teatre Comunal la companyia. Com sona. El proper espectacle del cicle està programat per al 14 d’abril: El flautista d’Hamelín, escenificat per Maquineta Produccions.