Actualitzada 22/02/2018 a les 06:41

La formació femenina Sweet California ha exhaurit les entrades a la venda per al concert que protagonitzarà demà a la nit a l’Auditori Nacional, a Ordino, en el marc de la temporada que organitza el ministeri de Cultura en aquest escenari. És un concert que obre el cicle al públic infantil i juvenil. El subsòl s’habilitarà com a sala d’espera per als acompanyants.