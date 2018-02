Que la vida valgui la pena

Un any i mig i deu mil exemplars després de ‘La felicidad en tus manos’, Marc Romera torna a la palestra amb ‘El manual del éxito interior’, entestat a oferir consells, claus i fórmules per ajudar els lectors a trobar la satisfacció i, diu, viure una vida que valgui la pena.

El llibre, diu aquest canillenc trasplantat a Encamp, va en la línia de l’anterior. “Volia oferir als lectors altres eines per a la gestió emocional, coses que en realitat sabem perfectament però no apliquem”, manifesta. “La gent busca respostes i el llibre els explica com escoltar-se a si mateixos, com canviar els seus hàbits per d’altres que els empoderin i atansin als seus objectius.”

Romera, que presentarà el treball el dia 28 vinent a la Valireta, reconeix que no s’esperava “ni de bon tros” l’èxit assolit amb el primer, amb una segona edició i 10.000 exemplars venuts a Andorra i Espanya.