L'espectacle 'A cau d'orella' inicia la nova edició del projecte educatiu de l'ONCA

Actualitzada 19/02/2018 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

La Fundació ONCA posa en marxa una nova edició del projecte educatiu, que arrencarà dissabte vinent amb el primer concert familiar –a les cinc de la tarda al teatre Comunal– a càrrec de la Cia com sona i el muntatge A cau d’orella. En aquest concert, la música actua en tot moment com a eix vertebrador de l’espectacle, amb una posada en escena que busca l’impacte estètic. L’estètica pròpia dels anys 1920 i 1930 i del món del jazz queda accentuada en el vestuari de l’obra i en les sonoritats, amb petites pinzellades pròpies d’un món surrealista o fins i tot de l’estètica pròpia dels hippies. El concert està recomanat per a infants de fins a 6 anys.

El projecte del 2018 està format per cinc concerts que es desenvoluparan fins al setembre. El següent està programat per al 14 d’abril: El flautista d’Hamelín, que protagonitzarà Maquineta Produccions.