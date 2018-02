La revolució del 1933 o 'Ramon lo foll', al llibre del 31è Cicle de conferències de la SAC

Actualitzada 18/02/2018 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) presenta avui –19 hores, a la sala d’actes de Mora­Banc– el llibre del 31è Cicle de conferències, 700 anys de la mort de Ramon Llull, que inclou també les ponències dels novens Debats de recerca, centrats en l’àmbit jurídic a Andorra.

El volum recull les conferències que Joan Massa va dedicar a Ramon Llull –Ramon lo foll– o la recerca històrica de Gerhard Lang al voltant de la revolució del 1933 al país, així com articles dedicats al bandolerisme al País Valencià al llarg del segle XIX, el cinquantenari de la mort de Billie Holiday o la revista d’humor Amaníaco. El sincrotró ALBA i el cultsurfing –la creació de xarxes entre projectes culturals singulars– també apareixen a les pàgines del volum. En l’apartat jurídic hi ha ponències signades per Pere Vilanova, Pere Pastor o Eulogi Broto, entre d’altres.