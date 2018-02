Art, ciència, integració

Música, ciència i funció social. La integració, la cohesió social, l’objectiu d’atansar l’art i el coneixement a tots els col·lectius està al rovell de l’ou dels projectes que diverses entitats han posat en marxa. La iniciativa més recent, Integraciència.

La Fundació ONCA amb el projecte social posat en marxa fa un parell d’anys, l’associació Andorra Lírica, amb la pretensió d’acostar l’òpera a tots els col·lectius i de desplegar la força de la música com a eina d’integració, i ara l’arqueòleg Gerard Remolins com a soci fundador d’Integraciència –una cooperativa acabada de formar a Catalunya, amb científics i pedagogs–, transiten ja aquest camí que va de l’art i el coneixement a la funció social.

Integraciència, explica Remolins, sorgeix d’experiències prèvies posades en marxa per científics del CSIC, iniciatives per fer divulgació de les recerques que duen a terme, especialment entre col·lectius