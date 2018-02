La Fada, escenari demà del debut al país de Barroc Brothers

La sala es marca com a objectiu ser plataforma per a artistes emergents

Amb expectatives i il·lusió. Enric i Josep Bartumeu Rocamora debutaran demà al país com a Barroc Brothers. A les 22.30 hores a La Fada Ignorant, que en aquesta nova etapa vol impulsar el vessant de plataforma per a artistes emergents del país. Faltarà la tercera integrant –ahir sí que va poder pujar a l’escenari d’una sala barcelonina per acompanyar-los– i germana, la Carolina, perquè precisament el seu violoncel és necessari per al concert que l’ONCA ofereix també demà al vespre, al vestíbul del Consell General i amb l’orquestra nacional acompanyada i dirigida pel clarinetista Joan Enric Lluna.

“Potser per horari encara