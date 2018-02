‘Allées et venues’ obre avui les portes al públic, una proposta que recorre 400 anys de pintura a través de 22 llenços

Vint-i-dues pintures, una ràpida visió panoràmica sobre quatre segles de pintura, amb obres de Canaletto, un Paul Gauguin emblemàtic o l’enorme Jan van Kessel III –una vista de la Carrera de San Jerónimo i el passeig del Prado, just la cantonada que avui ocupa el Thyssen a Madrid–. Això és, molt a grosso modo, el que proposa Allées et venues, la segona exposició que exhibeix el Museu Carmen Thyssen Andorra. Inaugurada ahir –un centenar de convidats, amb la baronessa com a amfitriona per descomptat– i que avui obre les portes al públic, que podrà visitar-la fins al 10 de setembre.

