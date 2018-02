“He rebut una allau de propostes de pallasses que volen venir”

Li han confiat la tasca de fer reviure l’emblemàtic festival que es va celebrar entre el 2001 i el 2009. la seva desaparició li havia dolgut profundament, recorda. Ara es posa les piles

Pepa Plana (Tarragona, 1965) exhibeix aquests dies una alegria comprensible: li acaben d’encarregar que faci reviure el Festival de pallasses. No serà el mateix esdeveniment de gran envergadura que va dirigir entre el 2001 i el 2009 –per començar, ha caigut la part grossa del pressupost: els 120.000 euros han quedat en 20.000–, però tot és començar. Amb expectatives.



Il·lusionada, imaginem.

És clar, amb molta alegria, tot i que sorpresa. No fa gaire que m’ho van proposar: un mes i mig a tot estirar. Però és molt bona idea que estigui un altre cop al món. Com totes les coses que són