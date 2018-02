El segon concert Mamapop, el 10 de març, centrarà la vetllada en les bandes sonores de cine

Prop de nou-centes persones, és a dir, l’aforament complert del Centre de Congressos de la capital, van assistir a la primera edició de Mamapop, concert concebut pel lleidatà Manel Simon per recaptar fons per a la recerca científica i el suport a pacients de càncer de mama. Un esdeveniment nascut a Lleida i exportat amb èxit al Principat. Atesa la bona rebuda de la primera edició, torna. Amb data fixada per al 10 de març vinent, dissabte, i entrades ja a la venda –a les escoles Inlingua, a Assandca o bé en línia a la web mamapopandorra.org–. Si l’any passat