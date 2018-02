Ple al 'dimecres friqui'

Va començar com una prova i s’està consolidant: el dimecres friqui, les nits dedicades als jocs al Harlem, estan omplint en totes les convocatòries, explica amb satisfacció el president de l’Associació Frikis Andorra, Jonathan González. Van ja quatre setmanes i la cita promet mantenir-se perquè cada cop hi ha més participants i més persones que mostren interès a través de grups de Facebook i WhatsApp. “Sempre hem estat al màxim, i tal com van les coses, amb la gent proposant nous jocs per provar, crec que tenim per seguir durant anys”, confia.

La idea que els va servir com a punt