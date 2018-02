Dues visions de la realitat, un pavelló

Philippe Shangti i Martín Blanco competeixen per la plaça de la Biennal de Venècia amb dos projectes pluridisciplinaris

Confluències en les qüestions a abordar, diferències en la manera d’expressar-les. El tolosà Philippe Shangti (és nom artístic), resident a Andorra des de fa dos anys, i l’argentí Martín Blanco, que en l’última dècada ha desplegat al país una activitat creativa diversificada (il·lustrador, artista visual, escriptor, editor recentment) inicien la diguem-ne carrera per arribar al pavelló que representarà el Principat a l’edició de la Biennal de Venècia el 2019. Mateix espai, per cert, que el que en l’última edició va exhibir l’obra d’Eve Ariza. Visitada per un total de 48.191 persones, xifra que el ministeri de Cultura valora molt positivament