“Tots estem fora de la norma, o potser és que la norma no existeix”

No l’espanta escriure sobre temes durs: el càncer infantil, com al relat guanyador del carlemany, o l’homosexualitat de les seves mares. és, assegura, una posició moral

Muriel Villanueva (València, 1976) ha guanyat l’últim premi Carlemany per al foment de la lectura per Rut, sense hac, una història “lluminosa”, assegura, sobre un tema tan cru com el càncer infantil i que relata la història d’una persona real, la Ros Perea, avui dona adulta.



Li vam preguntar per les seves reaccions sobre el premi, però no la de la protagonista.

És que ella és una persona tan optimista, tan vital, o potser és l’educació que ha rebut, que sempre va estar convençuda que ens el premiarien. Així que va dir: ‘Ho sabia!’ Amb eufòria, però també amb molta pau. I