Mil i una nits lauredianes

La màgia dels relats de Scheherezade es va materialitzar anit sobre l’escenari del Claror. Una proposta de dansa clàssica protagonitzada pel Ballet de Sant Petersburg (acompanyats per alumnes del Conservatori de Vitòria) que va omplir el pati de butaques.

Segona proposta, per segon any consecutiu, de la companyia russa Ballet de Sant Petersburg a l’auditori Claror lauredià i amb resposta millorada: pràcticament la totalitat de les butaques van tenir el seu ocupant. Pel que es veu, hi ha fam de dansa clàssica al país, una disciplina que no es prodiga gaire, no més enllà de dues o tres propostes per any. “El problema és que la dansa és cara i nosaltres, per exemple, no ens hem plantejat fer-ne una temporada perquè exigiria un pressupost molt important”, admet la cap de Cultura del comú lauredià, Elisenda Palomares. Una altra cosa