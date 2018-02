Philippe Shangti i Martín Blanco han estat seleccionats per ocupar els Tallers d’art que el Govern gestiona a la Massana i, per tant, per competir en el procés de selecció per ocupar el pavelló a la propera Biennal de Venècia, el 2019. Els dos artistes tindran fins al 13 de juliol per presentar una mostra que sigui representativa de l’obra final, així com una maqueta que permeti la visualització de l’obra a l’espai del pavelló.

La selecció és obra de la comissària de l’edició, Eva Martínez Zoe.