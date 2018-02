Coixet fitxa l'andorrana Steinbrecht

La directora d’art iniciarà a l’abril el rodatge del film que narra la vida d’un matrimoni de lesbianes a Espanya el 1901

Dimarts passat es trobaven per primer cop la directora d’art andorrana Sylvia Steinbrecht i Isabel Coixet, la flamant directora de l’últim Goya a millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat, per La llibreria. Treballaran juntes a la propera història de la realitzadora, basada en el llibre Elisa y Marcela. Más allá de los hombres, que narra el matrimoni per l’Església de dues dones a la Galícia del 1901. Per aconseguir-ho, una es va fer passar per un home. “És una història que m’interessa molt i trobo que Coixet és la persona adequada per explicar-la, per la mirada particular que