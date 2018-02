A la manera xinesa

Tècnica magistral i un contingut ple de missatges subliminals. Així va presentar Henry Périer l’obra de Xiao Xia, que des d’anit protagonitza la sala d’exposicions Art al Roc.

Hi ha paisatges, hi ha flors i núvols, abelles, també una “muntanya enfadada” –és a dir, un volcà–, aigües i foc. L’obra de Xiao Xia pot ser “difícil de penetrar per als occidentals”, reconeix Périer, està solcada per la intensa relació que manté la cultura xinesa amb la natura. Cada obra és “fruit de la inspiració del moment”, el producte del filòsof que hi ha darrere la figura del pintor, que con una absoluta economia de mitjans (a penes treballa amb vermells, blancs i negres, amb tocs d’ocres, en la majoria de les peces) arriba a exposar el seu pensament.