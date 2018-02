L'escriptora Muriel Villanueva guanya el Premi Carlemany

S'emporta el guardó, dotat en 8.500€, per la seva obra 'Rut, sense hac'

Actualitzada 06/02/2018 a les 14:09

L'escriptora valenciana Muriel Villanueva ha estat guardonada amb el VII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura per l'obra 'Rut, sense hac'. La novel·la té com a protagonista la Rut, una noia de 16 anys, i explica la seva lluita per plantar cara al càncer. El Premi, que organitza el Govern d'Andorra i el Grup 62 a través de Columna Edicions, està dotat en 8.500€ i també implica l'edició de l'obra, que es publicarà aquest mes de maig amb el segell de l'editorial.

Un jurat integrat per nou estudiants d'entre 14 i 16 anys dels tres sistemes educatius d'Andorra ha estat l'encarregat de triar l'obra guanyadora. Prèviament, un consell lector format per sis persones -dues escriptores catalanes, tres professores provinents dels tres sistemes educatius d'Andorra i Glòria Gasch, l'editora i representant de Columna Edicions- havia fet una preselecció i havia elegit quatre obres entre les onze que s'havien presentat per optar al guardó.



Passió per l'escriptura

Muriel Villanueva va néixer a València el 1976 i és llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona, a més de diplomada en Educació Musical per la Universitat de València. Treballa com a professora d'escriptura, però també és escriptora i dedica molt de temps a escriure. Fins ara, ha publicat una quinzena de llibres de narrativa per a totes les edats, entre els que destaquen novel·les com 'La gatera' i 'El parèntesi esquerre'. El Premi Carlemany no és el primer que s'emporta. Abans ja havia rebut altres reconeixements com el Premi de Novel·la J.M.Casero o el de la Crítica dels Escriptors Valencians.