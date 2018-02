Céline Montel supera 50.000 visites amb la versió d''Havana'

Actualitzada 05/02/2018 a les 07:13

Redacció Andorra la Vella

Molt satisfeta es mostra aquests dies la cantant laurediana Céline Montel –ara rebatejada Nina com a nom artístic–, qui intenta fer-se amb una veu a la indústria musical francesa: un dels més recents vídeos penjats al seu canal de YouTube (Nina Official) ha aconseguit sobrepassar les 50.000 visites en tan sols dues setmanes. Una versió del tema Havana, de Camilla Cabello, que interpreta en un vídeo que està signat per Èric Rossell, jove productor i realitzador del país. També va comptar amb ell per a l’anterior videoclip promocional, en aquell cas versionant Si j’étais là, de Louane, i on les muntanyes nevades d’Andorra es van convertir en el paisatge de fons. En aquest cas el recompte de visualitzacions supera les 37.000.

Montel / Nina versiona aquests temes en una operació de prellançament del que ja seran temes propis abans que acabi l’any. La cantant prepara a l’estudi la primera de les cançons, una peça, explica, que gravarà en francès i castellà, amb ritmes de pop llatí i urbà.