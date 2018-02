Aquesta Biennal ignota

Dos mesos després del tancament de la Biennal de Venècia encara es desconeix el balanç de visitants que han passat pel pavelló andorrà a la fira. Després de quatre edicions semblaria oportú fer examen de consciència: quin és el retorn de la inversió?

És quelcom de molt similar al dia de la marmota: ja a l’última edició, la tercera –amb un pavelló protagonitzat per Joan Xandri i Agustí Roqué–, ens havíem fet ressò de l’escassa repercussió que té a casa un esdeveniment en què el ministeri de Cultura inverteix 200.000 euros (més els extres que apareixen a posteriori). I la visibilitat in situ? Les xifres no són espectaculars: el 2013 el pavelló que exhibia els potents (i polèmics) cavalls de Javier Balmaseda, amb obres de Samanta Bosque i Fiona Morrison, va atreure 30.247 persones: sis de cada cent que van passejar per la