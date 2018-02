Swing per 'rescatar' la Mar

No és que estigués apartada, sinó “amagada”, riu Mar Capdevila, que ha deixat el dic sec per llançar-se de nou a la piscina. L’acompanyen a la capbussada Susanne Georgi i Fanny Pérez, The Swing Girls, trio de veus elegants que els escenaris es disputen.