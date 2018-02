Encamp celebra enguany el 8 de març amb 'Tinder sorpresa'

Actualitzada 04/02/2018 a les 07:15

Redacció Andorra la Vella

Els mètodes per flirtejar a les xarxes i les anècdotes que viuen els que s’aventuren a buscar parella per via telemàtica seran l’eix de Tinder sorpresa, l’espectacle triat enguany pel comú d’Encamp per celebrar el Dia de la dona, el 8 de març. Un espectacle en la línia de l’humor picant que ha estat l’eix de la vetllada al llarg dels últims anys.

L’obra està protagonitzada per l’actor i humorista Andreu Casanova, que abans ha obtingut l’èxit a la cartellera barcelonina amb muntatges com Soltero a los 30, que va presentar al Teatreneu. També ha enregistrat monòlegs per al canal especialitzat Comedy Central. Tot i que va ser el 2014 quan va obtenir el major ressò, amb 50 sombras de Andreu, una paròdia sobre la popular trilogia eròtica, que va arrasar entre els lectors i posteriorment es va versionar per al cinema.

Les entrades es posaran a la venda el 15 de febrer, segons informa el comú encampadà. L’espectacle, a les 21.30 hores, a la sala de festes del Complex esportiu i sociocultural.