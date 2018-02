Coreografies contra la segregació

Ailey II interpretarà la coreografia ‘Revelations’, creada als anys seixanta i convertida en un emblema de la lluita pels drets civils dels afroamericans

“Encara hi ha molta feina a fer per la igualtat, no sols de les races, no sols contra la segregació, no sols contra la desigualtat econòmica”, va recordar Troy Powell, director artístic de la companyia nord-americana Ailey II, que avui enceta la 24a edició de la Temporada de Música i Dansa d’Andor­ra la Vella MoraBanc. Ho fan precisament amb una coreografia emblemàtica en el món de la dansa contemporània, Revelations, creada als anys seixanta pel fundador, Alvin Ailey, ballarí i coreògraf de color que va posar en marxa una companyia com a via per enfilar als escenaris, en aquesta disciplina,