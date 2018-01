Mostra final del projecte 'Basket Beat', a Escaldes El projecte d'integració a través de la música arriba a la segona edició.

La sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany serà escenari, dimecres de la setmana vinent, dia 7 de febrer, de la mostra final del projecte Basket Beat, inclòs per segon cop al programa social de la Fundació ONCA i dirigit per Josep Maria Aragay. Hi han participat joves de l’àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelatas del ministeri d’Afers Socials.