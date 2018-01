I més històries per a no dormir

Sigui tendència o moda o hagi vingut per quedar-se, el gènere del terror, la fantasia i la ciència-ficció viu un moment àlgid, sumant lectors, autors, i ara una editorial especialitzada, Santa Guadaña, que se suma a l’oferta d’històries per a no dormir.

És un gènere que pot semblar menor, però sovint no ho és tant, sinó que serveix per parlar de molts temes”, recorda Martín Blanco, il·lustrador, artista visual, escriptor, i ara editor. Ahir presentava a La Fada Ignorant l’editorial que ha posat en marxa amb un soci, Gonzalo Ventura, argentí com ell. En principi, per autoeditar-se. Però no descarta que el projecte, “que volem que creixi –som molt ambiciosos– però ho farà molt a poc a poc perquè requereix molts recursos”, acabi sent una plataforma també per als autors, que en aquest ter­ritori de la fantasia comencen a proliferar a Andorra.

