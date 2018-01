Més que exposar

Més que una galeria, un “espai multicultural i molt actiu”, això vol Eva Martínez, ‘Zoe’, que sigui a partir d’ara Art Agüí.

El Tòquio de César Ordóñez, és a dir, la ciutat tantes vegades recorreguda i plasmada pel fotògraf barceloní, obre aquest ventall de programació cultural diversa que proposarà la sala, sota la direcció de l’artista. La mostra, amb quatre sèries fotogràfiques protagonitzades per la capital nipona, durarà sis setmanes. El mateix temps que s’allargaran la resta de mostres que s’aniran succeint durant l’any. Moltes d’elles ja estan tancades, i per oferir-ne un tast, Zoe apunta que per les instal·lacions passaran gent com Ahmed Keshta i Perico Pastor, aquest amb l’encàrrec de tancar l’any. Però no seran exposicions a l’ús, promet la