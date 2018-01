Jazz Escaldes desfulla la margarida

Benchluch busca patrocinis que garanteixin un festival que perduri

El mes de juliol passat tornava a la programació un dels esdeveniments històrics de la música al país, el festival de jazz. Hi van desfilar Madeleine Peyroux i Chano Domínguez, entre d’altres. Però va fer curt de públic: es va anunciar amb tan escàs marge que una part del públic potencial no se’n va assabentar i una altra tenia ja altres propostes a l’agenda. Els responsables (comú d’Escaldes-Engordany i les empreses E-Sound i Studio Eventia) no volen repetir l’error. Més encara, apunta el conseller de Cultura escaldenc, Salomó Benchluch, l’Andorra Jazz Escaldes només tornarà a l’escenari si queda clar que