El que diuen els ossos

falta de concretar en quin moment de la història aquestes persones van rebre sepultura, i per tant determinar què es farà amb les seves restes, els individus exhumats del cementiri de Santa Coloma arran de les obres necessàries per instal·lar nou cablejat, comencen a revelar alguns dels seus secrets. Vuit esquelets va extreure l’empresa ReGiraRocs, adjudicatària dels treballs arqueològics (alguns de sencers i d’altres només parcials) en una àrea d’enterrament afectada pels treballs on hi hauria en realitat ossos de vint-i-cinc individus.

La cronologia exacta en què van ser inhumats l’establiran les datacions radiocarbòniques ja encarregades al Centre d’acceleració de masses